В двух казанских автобусах пассажирам стало плохо — им помогли водители и кондукторы

Сегодня в Казани экипажи двух автобусов передали в руки врачей скорой помощи двух пассажиров. Во время маршрута в одном из автобусов стало плохо пожилой женщине, в другом — мужчине.

В автобусе №31 на остановке «Улица Фучика» в обморок упал мужчина. По предварительным данным, у него случился гипертонический криз. Экипаж автобуса посадил мужчину на сиденье, открыл двери, чтобы обеспечить приток воздуха. Мужчина пришел в сознание. К этому времени приехала скорая помощь

В автобусе №46 в районе ул. Ломжинской бабушка почувствовала головокружение и нехватку кислорода. Экипаж принял решение пересадить пассажиров на другой автобус и вызвал скорую помощь.

