Новости происшествий

05:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В двух казанских автобусах пассажирам стало плохо — им помогли водители и кондукторы

13:00, 26.09.2019
В двух казанских автобусах пассажирам стало плохо — им помогли водители и кондукторы
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани экипажи двух автобусов передали в руки врачей скорой помощи двух пассажиров. Во время маршрута в одном из автобусов стало плохо пожилой женщине, в другом — мужчине.

В автобусе №31 на остановке «Улица Фучика» в обморок упал мужчина. По предварительным данным, у него случился гипертонический криз. Экипаж автобуса посадил мужчину на сиденье, открыл двери, чтобы обеспечить приток воздуха. Мужчина пришел в сознание. К этому времени приехала скорая помощь

В автобусе №46 в районе ул. Ломжинской бабушка почувствовала головокружение и нехватку кислорода. Экипаж принял решение пересадить пассажиров на другой автобус и вызвал скорую помощь.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров