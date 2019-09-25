Треть купленных в России кроссовок оказалась подделкой

По итогам августа в России было продано кроссовок на 234 млрд рублей. Из них около 77 млрд (почти 33%) приходится на нелегальный оборот.

Большую часть подделок (70%) продают в торговых центрах и на рынках, а оставшуюся — в Интернете, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании BrandMonitor.

Цена на поддельные кроссовки составляет примерно 2—2,9 тыс. рублей, в то время как оригинальные стоят в два раза больше.

Чаще всего подделку покупают молодые люди в возрасте до 24 лет. В целом 38% россиян делают это намеренно, поскольку не могут позволить себе оригинальную пару.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору беговых кроссовок.