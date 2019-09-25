Сенаторы предлагают упростить законодательство об ООПТ в интересах людей

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Совет Федерации предлагает разработать механизм изменения границ природоохранных территорий, чтобы исключать земли населенных пунктов из состава национальных парков. Соответствующие поправки уже разосланы комитетом Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в регионы для сбора замечаний.

Члены парламента предлагают разрешить менять границы только в случае исключения из их состава участков, расположенных в фактических границах поселений, а также при условии одновременного расширения территории нацпарка.

Подобное исключение будет возможно, если это не влечет угрозу для особо ценных ландшафтов, а также при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и после проведения публичных слушаний, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас на природоохранных территориях запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб экологии. Тем самым допускаются «значительные ограничения прав и законных интересов граждан», которые препятствуют экономическому развитию и создают социальную напряженность, считают сенаторы.

В частности, граждане, владеющие домами и постройками на территории ООПТ, не могут оформить землю в собственность. Помимо этого, любые постройки можно возвести только после согласования с Минприроды, что существенно удлиняет процедуру. В качестве примера в пояснительной записке приводится нацпарк «Русский Север» в Вологодской области, где расположены 257 населенных пунктов. В них проживает около 13 тыс. человек.

До этого чиновники Минприроды и Минэкономики пытались внести в закон механизм изменения границ ООПТ в 2016 и 2017 году. Оба эти документа дальше обсуждения не продвинулись.

После сбора предложений законопроект будет внесен в Госдуму.

Весной в Татарстане на общественных слушаниях по нацпроекту «Экология» депутатам указали на угрозу для Волжско-Камского заповедника и Раифского озера.