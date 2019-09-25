В России создадут новый аналог SWIFT

«Ростелеком» планирует запустить новый сервис для платежей бизнеса на случай отключения от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, — прим. ред.). Он станет альтернативой уже существующему решению Центробанка.

С этой целью госкомпания намерена создать совместное предприятие с «Казначейскими системами» и интегрировать в ее бизнес свои телеком-технологии.

«Казначейские системы» — один из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями. Предполагается, что компания будет арендовать дата-центры «Ростелекома», а в дальнейшем продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу, уточняют «Известия».

Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций.

Летом Госдума приняла закон, разрешающий любым юрлицам присоединяться к российскому аналогу системы SWIFT, который разработал Центробанк.