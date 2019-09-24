У четырех осужденных по делу ТЦ «Адмирал» истекли сроки наказания

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Минимум у четырех осужденных по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» истекли сроки наказания по приговору. Адвокат одного из них сегодня просил Верховный суд РТ в апелляции рассмотреть вопрос о мере пресечения.



По данным защиты, если бы «адмиральский» приговор вступил в силу, то в данный момент на свободе должны были оказаться приговоренный к 6 годам колонии рабочий Фанис Мухаметханов, экс-пристав Минзиля Сафина (4,5 года колонии), прораб Альберт Халиков (4,5 года) и Фердинат Ульданов (6,5 года) — с учетом времени нахождения в СИЗО в период следствия и суда и зачета сроков.

Однако приговор в силу не вступил, и в результате назначенное наказание может быть изменено. Чтобы устранить эту коллизию, адвокат Ульданова по назначению сегодня просил Верховный суд рассмотреть вопрос о смягчении меры пресечения.

Апелляционная коллегия посчитала невозможным рассмотрение данного ходатайства ввиду неполной явки на процесс. Оба адвоката осужденной Жанны Алпаровой, экс-начальника отдела особых исполнительных производств УФССП по РТ, не пришли по болезни. Сама Алпарова заявила, что не возражает против рассмотрения вопроса о мере пресечения иных фигурантов дела без участия своих защитников.

Суд решил отложить заседание на 1 октября.

Напомним, в марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019 года Кировский райсуд Казани наказал 12 подсудимых по этому делу реальными сроками от 4,5 до 13 лет. Вину большинство фигурантов дела не признали. Приговор оспаривают все осужденные.