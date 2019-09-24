У четырех осужденных по делу ТЦ «Адмирал» истекли сроки наказания
Минимум у четырех осужденных по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» истекли сроки наказания по приговору. Адвокат одного из них сегодня просил Верховный суд РТ в апелляции рассмотреть вопрос о мере пресечения.
По данным защиты, если бы «адмиральский» приговор вступил в силу, то в данный момент на свободе должны были оказаться приговоренный к 6 годам колонии рабочий Фанис Мухаметханов, экс-пристав Минзиля Сафина (4,5 года колонии), прораб Альберт Халиков (4,5 года) и Фердинат Ульданов (6,5 года) — с учетом времени нахождения в СИЗО в период следствия и суда и зачета сроков.
Однако приговор в силу не вступил, и в результате назначенное наказание может быть изменено. Чтобы устранить эту коллизию, адвокат Ульданова по назначению сегодня просил Верховный суд рассмотреть вопрос о смягчении меры пресечения.
Апелляционная коллегия посчитала невозможным рассмотрение данного ходатайства ввиду неполной явки на процесс. Оба адвоката осужденной Жанны Алпаровой, экс-начальника отдела особых исполнительных производств УФССП по РТ, не пришли по болезни. Сама Алпарова заявила, что не возражает против рассмотрения вопроса о мере пресечения иных фигурантов дела без участия своих защитников.
Суд решил отложить заседание на 1 октября.
Напомним, в марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019 года Кировский райсуд Казани наказал 12 подсудимых по этому делу реальными сроками от 4,5 до 13 лет. Вину большинство фигурантов дела не признали. Приговор оспаривают все осужденные.ПроисшествияБизнесРозничная торговляОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым