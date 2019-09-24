Осужденную по делу ТЦ «Адмирал» поздравили с днем рождения в Верховном суде РТ

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», сгубившем 19 жизней.



Все 12 осужденных участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из камер в СИЗО-1 и СИЗО-2 Казани. Все они оспаривают жесткий приговор по делу, передает с заседания журналист «Реального времени».

Одна из осужденных, бывший инспектор Госстройнадзора Галия Исаева, сегодня отмечает свой 57-й день рождения. Пришедшие на суд коллеги поздравили ее перед началом заседания.

На заседание пришли лишь трое потерпевших — два погоревших в «Адмирале» предпринимателя-иностранца и казанец.

Решение Кировского суда Казани оспорила и сторона обвинения, требуя внести в изменения в части зачета срока наказания лишь с момента вступления приговора в силу.

Напомним, 23 мая Кировский райсуд Казани приговорил дюжину обвиняемых к 85 годам лишения свободы. Минимальные сроки в 4,5 года получили экс-пристав Минзиля Сафина и прораб рабочих Альберт Халиков, максимальный — 13 лет колонии — назначен гендиректору фирмы-арендатора Гусейну Гахраманову.