Журналист информагентства пропал в Екатеринбурге

Фото: Александр Поздеев, Facebook

Журналист информационного агентства URA.RU Александр Поздеев пропал в Екатеринбурге. По сообщению агентства, он выехал на работу днем около 15:00, после чего его местонахождение стало неизвестным.

Руководство местного УМВД уже взяло ситуацию под контроль, однако аварий с автомобилем, как у журналиста, в течение дня не зафиксировали, в больницы подходящие под описание пациенты также не поступали.

По факту исчезновения Поздеева также организована доследственная проверка со стороны регионального Следкома.