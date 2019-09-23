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Журналист информагентства пропал в Екатеринбурге

20:39, 23.09.2019
Журналист информагентства пропал в Екатеринбурге
Фото: Александр Поздеев, Facebook

Журналист информационного агентства URA.RU Александр Поздеев пропал в Екатеринбурге. По сообщению агентства, он выехал на работу днем около 15:00, после чего его местонахождение стало неизвестным.

Руководство местного УМВД уже взяло ситуацию под контроль, однако аварий с автомобилем, как у журналиста, в течение дня не зафиксировали, в больницы подходящие под описание пациенты также не поступали.

По факту исчезновения Поздеева также организована доследственная проверка со стороны регионального Следкома.

Происшествия Татарстан
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