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Ночью на пожаре в общежитии Казанского медуниверситета эвакуировались 500 человек

05:12, 23.09.2019
Ночью на пожаре в общежитии Казанского медуниверситета эвакуировались 500 человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Минувшей ночью в Казани произошел пожар в общежитии медицинского университета на Оренбургском тракте. По данным татарстанского главка МЧС, эвакуированы 500 человек, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило вечером в воскресенье, в 23.05. Первое подразделение прибыло на место в 23.14.

Задымление было обнаружено на 9-м этаже здания, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Уже к 23.26 пожар был локализован на площади 4 кв. м. Еще через четыре минуты он был потушен.

Причина пожара устанавливается.

Происшествия Татарстан
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