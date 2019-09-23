Ночью на пожаре в общежитии Казанского медуниверситета эвакуировались 500 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Минувшей ночью в Казани произошел пожар в общежитии медицинского университета на Оренбургском тракте. По данным татарстанского главка МЧС, эвакуированы 500 человек, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило вечером в воскресенье, в 23.05. Первое подразделение прибыло на место в 23.14.

Задымление было обнаружено на 9-м этаже здания, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Уже к 23.26 пожар был локализован на площади 4 кв. м. Еще через четыре минуты он был потушен.

Причина пожара устанавливается.