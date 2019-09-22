Врач напомнил автолюбителям о пользе пеших прогулок

Врачи-кардиологи напомнили автомобилистам о пользе 10 тысяч шагов в день. Это нужно для того, чтобы тренировать свою сердечно-сосудистую систему и избежать проблем со здоровьем.

«Если молодой человек делает меньше 10 тысяч шагов, пожилой — меньше 6—7 тысяч, а преклонного возраста — меньше 5 тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны», — цитирует ТАСС слова врача-кардиолога, доктора медицинских наук Юрия Конева.

Он обратил внимание на то, что людям, которые передвигаются в основном на автомобиле, грозят ранние возраст-ассоциированные заболевания, например, избыточный вес, нарушение переработки сахара (преддиабет), повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца.

Вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов также подтвердил необходимость проходить именно 10 тыс. шагов. Он подчеркнул, что 3 минуты хождения пешком снижают кровяное давление, 5 минут могут повысить настроение, 10 минут прогулки улучшат творческое мышление, а 15 — снизят уровень сахара в крови.

«30 минут — помогает снизить вес, у нас 60 процентов населения России имеет лишний вес, а 30 процентов — ожирение. 40 минут по свежему воздуху снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а это причина больше 50 процентов смертей», — рассказал он. Эксперт отметил, что 10 тысяч шагов — примерно 90 минут на воздухе — способны снизить количество депрессивных мыслей и пробудить желание творить.

Главный внештатный специалист-терапевт департамента здравоохранения Москвы Владимир Тюрин также обратил внимание на то, что пешие прогулки тренируют сердце, в то время как вождение автомобиля вызывает в основном отрицательные эмоции. Однако он подчеркнул, что разумно ходить не более 10 км в день.

Ранее глава республики Башкортостан Радий Хабиров призвал водителей быть аккуратнее на дорогах.