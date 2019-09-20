Шамиль Газизов: «Зимой предлагал Дивеева «Рубину», но Бердыев от него отказался»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о деталях перехода воспитанника уфимского клуба защитника Игоря Дивеева в московский ЦСКА.

«Это наш первый воспитанник, который прошел по пути «академия, дубль, вторая команда, основа и трансфер». Он прошел все стадии. Его отпустили по одной причине: когда мы разговаривали с Кириченко зимой, он сказал, что Дивеев — пятый номер в защите. Я понял, что полгода на лавке ждать невозможно, парень будет регрессировать.

Созвонились с ЦСКА, договорились об аренде. Я был уверен, что он подходит им. И они были уверены. Я сказал: «Давайте договоримся так: «Пусть это будет просто аренда. На случай, если понравится, пропишем определенный пункт». После первой игры все стало ясно. Да даже после товарищеской игры с нами.

Когда зимой говорили о сумме выкупа, он столько не стоил. Я так и сказал: «Он не стоит эту сумму, но уверен, что скоро он будет стоить больше». Я рад, что так сложилось, потому что за полгода могло произойти все. Он мог сидеть на лавке у нас. Много людей, которые со мной тогда находились, видели мои сомнения: отдать его, воспитанника, было сложно. Тем более я видел, что он топовый. Я знал это. На сегодня он один из лучших в своем амплуа в России. Он может играть в очень большом чемпионате.

— При этом в «Уфе» он не проходил в основу?

— Да. Мы боролись за выживание, и тренерский штаб решил так. Вот и все. Решения тренера я не обсуждаю. Я менеджер. Кстати, еще я разговаривал по нему с «Рубином». С Рустемом Саймановым. И как понял, Бердыев отказался. Я предлагал им просто аренду. Понимал, что к зиме они решили все задачи, хотел, чтобы он просто играл у них, взамен дал бы процент с дальнейшей продажи», — рассказал Газизов.

Напомним, ранее стало известно, что «Уфа» предлагала контракт Денису Глушакову.