СМИ сообщили о мошеннической рекламе в Facebook с «платформой для инвестиций»

В российском сегменте Facebook появилась реклама, предлагающая присоединиться к инвестиционной платформе Павла Дурова.

Пост который продвигается под аккаунтом «Успешный инвестор», ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. На сайте есть публикация, выглядящая как расследование издания. В статью встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации на инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. На этой платформе предлагается зарегистрироваться и заполнить форму, куда надо ввести личные данные, в частности адрес электронной почты и телефон.

На сайте обещают, что зарегистрировавшись, пользователь сможет без усилий зарабатывать по 10 000—15 000 рублей в день, сообщает «Коммерсантъ».

В Telegram и Facebook не ответили на запрос издания.

Отмечается, что в соцсети официально запрещена реклама, предлагающая «схемы быстрого обогащения».

Ранее сообщалось, что по итогам августа 2019 года WhatsApp стал самым популярным мессенджером впервые за почти три года. На его долю пришлось 39% упоминаний в российских соцсетях.

