В Перми скончался депутат краевого парламента

В Пермском крае умер депутат регионального заксобрания Александр Шалаев. 53-летний парламентарий скончался после заседания комитета по социальной политике.

«Депутат Александр Шалаев скончался сегодня после [заседания] комитета по социальной политике. Официальной информации о причинах гибели у нас пока нет. По предварительной версии — инфаркт, спасти не удалось», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы краевого парламента.

По опубликованным на сайте заксобрания данным, Шалаев родился в марте 1966 года. Он был избран депутатом третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13, являлся членом фракции «Единая Россия». С 2006 года Шалаев возглавлял первичную профсоюзную организацию ОАО «Сильвинит». У него остались жена и двое детей.