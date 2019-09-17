Депутат Госдумы об отставке чиновницы из-за селфи в «шоколаде»: «Были более серьезные поводы ее уволить»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вряд ли уволит своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву за селфи в «шоколадной» ванне.

По словам депутата Госдумы от Ульяновской области Алексея Куринного, Опенышева пришла в правительство вместе с Морозовым и занимала там десяток разных чиновничьих постов.

«При этом на протяжении этих лет было уже несколько более серьезных поводов ее уволить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Куринный считает, что возмущение губернатора из-за селфи в «шоколаде» является «игрой на публику». В крайнем случае чиновницу переведут на очередную должность, предположил депутат.

Ранее Опенышева выложила в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. Под фотографией было написано: «Много шоколада не бывает». Морозов назвал поведение своего советника «чудачеством» и потребовал «жить более скромно». Также он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу.