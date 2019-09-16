На работы по капитальному ремонту жилых домов в Челнах выделили 1,3 млрд рублей

В программу капитального ремонта многоквартирных домов в Набережных Челнах в 2019 году включено 125 жилых домов общей площадью 1,7 млн кв. м, в которых проживают более 64 тысяч человек. На эти цели выделили 1, 3 млн рублей. Об этом сегодня во время «делового понедельника» рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета города Илья Зуев.

Контроль за соблюдением сроков и технологий производства работ обеспечивает МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг».

Работы по капитальному ремонту выполнены на 92,7% и ведутся на всех домах, передает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что все социальные объекты Казани и 99% многоквартирных жилых домов с центральным отоплением подготовлены к началу отопительного сезона.