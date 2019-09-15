В казанском дворе девушка сбила на машине ребенка

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Накануне, в Казана автомобиль Ford Focus под управлением девушки 1985 года рождения сбил ребенка в возрасте 5-6 лет.

Инцидент произошел во дворе напротив дома 66 по проспекту Победы. С ушибом голени ребенок до приезда сотрудников ГИБДД был госпитализирован на карете скорой помощи.

«Уважаемые водители! Будьте бдительны и внимательны при движении по дворовым территориям. Обязательно снизьте скорость, убедитесь, что проезд для автомобиля свободен и на вашем пути нет пешеходов. Помните, что в каждом дворе есть дети, которые могут появится на дороге, катаясь на велосипедах, самокатах», — говорится в сообщении полка ДПС Казани в Instagram.