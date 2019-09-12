Сегодня «Салават Юлаев» проведет первый домашний матч сезона

Сегодня, 12 сентября, «Салават Юлаев» проведет свой первый домашний матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2019/20.

Первым соперником уфимцев на «Уфа-Арене» станет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Примечательно, что в прошлом сезоне «Салават Юлаев» также открывал серию домашних матчей 12 сентября.

Ранее подопечные Николая Цулыгина провели выездное турне по Сибири, где одержали две победы и один раз проиграли «Куньлуни». «Автомобилист» пока идет без поражений, в активе команды 4 победы в 4 стартовых матчах КХЛ.

Отметим, что по сообщению пресс-службы «Салавата Юлаева» на встрече ожидается перформанс от фанатского сектора стадиона.

Начало игры на «Уфа-Арене» — в 17.00 мск.

