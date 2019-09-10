Ford Sollers начал выпуск нового Ford Transit в Елабуге

Ford Sollers объявил о начале выпуска обновленного Ford Transit на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Первые автомобили уже отправлены клиентам в официальные Transit-центры.

«Обновленный Ford Transit сохранил все преимущества и получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова», — сообщила пресс-служба совместного предприятия российского ПАО «Соллерс» и Ford Motor Company.

Напомним, что с 1 июля Ford Sollers отказался выпускать в России легковые автомобили. На площадке в Татарстане осталось только производство коммерческих авто.