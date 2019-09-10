Главнокомандующему ВМФ России доложат о ходе строительства «Каракуртов» на Зеленодольском заводе

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 11 сентября прибудет в Татарстан с рабочей поездкой.

Евменову покажут производственные мощности Зеленодольского судостроительного завода и расскажут о ходе выполнения Гособоронзаказа по линии ВМФ, в частности, по строительству малых ракетных кораблей проекта 22800 и патрульных кораблей проекта 22160 для надводной составляющей ВМФ. В рамках визита главком примет участие в церемонии закладки малого ракетного корабля проекта 22800.

В этом году исполнилось 124 года промышленной деятельности АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького». Одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России построило за свою историю более 1 500 морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений. Предприятие поставляет корабли и суда в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Северного морей. Комплекс цехов предприятия охватывает все виды судостроительного производства и позволяет строить разнотипные корабли и суда малого и среднего класса, говорится на сайте Минобороны РФ.

Напомним, летом зеленодольские корабелы в очередной раз перенесли сдачу «Каракуртов» на 2020 год из-за срыва отгрузки двигательных энергоустановок питерским машиностроительным холдингом «Звезда» ГК «Синара».