В Татарстане на выборах в Госсовет лидирует «Единая Россия»

По предварительным данным, на выборах в Госсовет Татарстана безусловным лидером стала партия «Единая Россия». Согласно данным ЦИК РТ, по единому округу она набрала 72,99% голосов избирателей.

Из материалов Центризбиркома следует, что пятипроцентный барьер пока преодолели только два партии. Второй стала КПРФ, набравшая 10,58%.

У «Справедливой России» — 3,89%, у ЛДПР — 3,68%, а за ними следуют «Коммунисты России» — 3,59%. «Партия пенсионеров» взяла 2,38% голосов, а «Партия роста» — 1,84%.