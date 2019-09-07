Арбитраж Татарстана отправил в отставку финансового управляющего экс-тренера «Рубина»

Арбитражный суд Татарстана освободил от обязанностей финансового управляющего Солано Санчеса Юри Фернандо (бывший тренер «Рубина»). Банкротством эквадорского тренера занимался Андрей Порхов.

Решение отправить его в отставку было принято 5 сентября, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве. В сообщении не указано назначен ли новый финансовый управляющий.

Напомним, что еще в 2016 году Солано Санчес Юри Фернандо объявил о своем банкротстве. Его долги составляли около 32 млн рублей. Из них более 14 млн бывший тренер задолжал экс-супруге, остальное игрокам «Рубина» и банку. Из-за непогашенных требований кредиторов он не смог покинуть страну.