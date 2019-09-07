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Немецкая полиция занялась расследованием пропажи подводной обсерватории

07:42, 07.09.2019
Немецкая полиция занялась расследованием пропажи подводной обсерватории
Фото: geomar.de

Со дна Балитйского моря пропала немецкая подводная обсерватория. Полиция занялась расследованием исчезновения.

Сотрудники обнаружили пропажу 21 августа, когда со станцией пропала связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее только оборванный кабель, сообщается на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Ученые исключают вероятность того, что обсерваторию смыло течением. Станция состояла из двух блоков, вес которых составлял 520 и 220 кг.

Общество
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