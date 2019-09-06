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«Нефтехимик» уступил ЦСКА в овертайме, Порядин оформил дубль

22:13, 06.09.2019
«Нефтехимик» уступил ЦСКА в овертайме, Порядин оформил дубль
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встречался в гостях с ЦСКА.

Встреча завершилась победой московского клуба в овертайме со счетом 3:2. В составе нижнекамского клуба дублем отметился нападающий Павел Порядин. У ЦСКА отличились Слепышев, Вей и Калинин.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 9 сентября, на домашней арене, где примет рижское «Динамо».

СпортХоккейОбщество Татарстан
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