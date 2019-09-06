Длина самой крупной пробки в Казани сегодня составила 3,4 км

Длина утренней пробки на проспекте Победы достигла 3,4 км. Она стала самой крупной в Казани за сегодня.

Пик затора, когда был занят участок от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Губкина, пришелся на 8:14, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Движение на этом участке было затруднено около 1 часа 20 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

В списке крупнейших пробок также заторы на улицах Достоевского и Аделя Кутуя (3 км), проспекте Ямашева (2,4 км), Оренбургском тракте (2,3 км) и Мамадышском тракте (2,1 км).