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Длина самой крупной пробки в Казани сегодня составила 3,4 км

20:01, 06.09.2019
Длина самой крупной пробки в Казани сегодня составила 3,4 км

Длина утренней пробки на проспекте Победы достигла 3,4 км. Она стала самой крупной в Казани за сегодня.

Пик затора, когда был занят участок от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Губкина, пришелся на 8:14, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Движение на этом участке было затруднено около 1 часа 20 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

В списке крупнейших пробок также заторы на улицах Достоевского и Аделя Кутуя (3 км), проспекте Ямашева (2,4 км), Оренбургском тракте (2,3 км) и Мамадышском тракте (2,1 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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