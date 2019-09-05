С 2021 года в колледжах и техникумах прекратят прием по 32 специальностям
Министерство просвещения предложило изменить содержание перечней профессий и специальностей в профобразовании. С 2021 года предполагается прекратить прием по 23 специальностям и 9 профессиям.
В пресс-службе министерства сообщили, что образовательные стандарты по этим специальностям уже не соответствуют задачам. В целом же предложение не означает отказа готовить специалистов, передает «Российская газета».
Согласно проекту приказа Минпросвещения, с 2021 года прекратится прием по следующим профессиям и специальностям:
- Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
- Автомеханик
- Мастер отделочных строительных работ
- Слесарь
- Фрезеровщик-универсал
- Токарь-универсал
- Станочник (металлообработка)
- Оптик-механик
- Лаборант-аналитик
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
- Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
- Технология машиностроения
- Аналитический контроль качества химических соединений
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Технология продукции общественного питания
- Метрология
- Техническое регулирование и управление качеством
- Механизация сельского хозяйства
- Организация обслуживания в общественном питании
- Парикмахерское искусство
- Прикладная эстетика
- Гостиничный сервис
- Информационные системы (по отраслям)
- Полиграфическое производство
- Компьютерные сети
- Программирование в компьютерных системах
- Многоканальные телекоммуникационные системы
- Сети связи и системы коммутации
- Электронные приборы и устройства
- Оптические и оптико-электронные приборы и системы
- Биотехнические и медицинские аппараты и системы
- Прикладная информатика (по отраслям)
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