С 2021 года в колледжах и техникумах прекратят прием по 32 специальностям

Министерство просвещения предложило изменить содержание перечней профессий и специальностей в профобразовании. С 2021 года предполагается прекратить прием по 23 специальностям и 9 профессиям.

В пресс-службе министерства сообщили, что образовательные стандарты по этим специальностям уже не соответствуют задачам. В целом же предложение не означает отказа готовить специалистов, передает «Российская газета».

Согласно проекту приказа Минпросвещения, с 2021 года прекратится прием по следующим профессиям и специальностям: