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С 2021 года в колледжах и техникумах прекратят прием по 32 специальностям

21:21, 05.09.2019
С 2021 года в колледжах и техникумах прекратят прием по 32 специальностям
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Министерство просвещения предложило изменить содержание перечней профессий и специальностей в профобразовании. С 2021 года предполагается прекратить прием по 23 специальностям и 9 профессиям.

В пресс-службе министерства сообщили, что образовательные стандарты по этим специальностям уже не соответствуют задачам. В целом же предложение не означает отказа готовить специалистов, передает «Российская газета».

Согласно проекту приказа Минпросвещения, с 2021 года прекратится прием по следующим профессиям и специальностям:

  • Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
  • Автомеханик
  • Мастер отделочных строительных работ
  • Слесарь
  • Фрезеровщик-универсал
  • Токарь-универсал
  • Станочник (металлообработка)
  • Оптик-механик
  • Лаборант-аналитик
  • Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
  • Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
  • Технология машиностроения
  • Аналитический контроль качества химических соединений
  • Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
  • Технология продукции общественного питания
  • Метрология
  • Техническое регулирование и управление качеством
  • Механизация сельского хозяйства
  • Организация обслуживания в общественном питании
  • Парикмахерское искусство
  • Прикладная эстетика
  • Гостиничный сервис
  • Информационные системы (по отраслям)
  • Полиграфическое производство
  • Компьютерные сети
  • Программирование в компьютерных системах
  • Многоканальные телекоммуникационные системы
  • Сети связи и системы коммутации
  • Электронные приборы и устройства
  • Оптические и оптико-электронные приборы и системы
  • Биотехнические и медицинские аппараты и системы
  • Прикладная информатика (по отраслям)
ОбществоОбразование
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