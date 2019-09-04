Новости общества

13:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минземимущества Татарстана представили нового и. о. замминистра

12:30, 04.09.2019
В Минземимущества Татарстана представили нового и. о. замминистра
Фото: tatarstan.ru

Сегодня на оперативном совещании Минземимущества РТ руководитель ведомства Азат Хамаев представил нового и. о. замминистра Тагира Хуснутдинова.

К исполнению служебных обязанностей в новой должности Хуснутдинов приступил с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию. Он покинет свою должность с 6 сентября.

Справка

Хуснутдинов Тагир Фархатович родился 17 октября 1991 года в городе Казани.

Образование

В 2012 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет

Опыт работы

2011—2012 г.г. — экономический директор ООО «Тинов»

2013—2014 г.г. — директор по экономическому развитию ООО «Шато»

2014—2016 г.г. — помощник министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

2016—2018 г.г. — начальник управления имущества Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

2018—2019 г.г. — руководитель Государственного бюджетного учреждения «Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

С 4 сентября 2019 г. — и. о. заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Имеет государственные награды: Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014), Благодарственное письмо Кабинета министров РТ (2016), Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2016).

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров