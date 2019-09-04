В Минземимущества Татарстана представили нового и. о. замминистра

Сегодня на оперативном совещании Минземимущества РТ руководитель ведомства Азат Хамаев представил нового и. о. замминистра Тагира Хуснутдинова.

К исполнению служебных обязанностей в новой должности Хуснутдинов приступил с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию. Он покинет свою должность с 6 сентября.

