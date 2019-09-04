В Минземимущества Татарстана представили нового и. о. замминистра
Сегодня на оперативном совещании Минземимущества РТ руководитель ведомства Азат Хамаев представил нового и. о. замминистра Тагира Хуснутдинова.
К исполнению служебных обязанностей в новой должности Хуснутдинов приступил с сегодняшнего дня.
Напомним, ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию. Он покинет свою должность с 6 сентября.
Справка
Хуснутдинов Тагир Фархатович родился 17 октября 1991 года в городе Казани.
Образование
В 2012 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет
Опыт работы
2011—2012 г.г. — экономический директор ООО «Тинов»
2013—2014 г.г. — директор по экономическому развитию ООО «Шато»
2014—2016 г.г. — помощник министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
2016—2018 г.г. — начальник управления имущества Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
2018—2019 г.г. — руководитель Государственного бюджетного учреждения «Фонд пространственных данных Республики Татарстан»
С 4 сентября 2019 г. — и. о. заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Имеет государственные награды: Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014), Благодарственное письмо Кабинета министров РТ (2016), Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2016).
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