Ученые: человек изменил структуру мозга собак путем селекции

Группа ученых доказала, что человек заметно изменил структуру мозга собак. При этом у разных пород произошли разные изменения.

Исследователи изучили мозг 62 собак 33 разных пород при помощи магнитно-резонансной томографии. Снимки показали сильные различия, которые ученые не смогли объяснить только размером черепа.

Они выделили шесть участков мозга, которые у всех исследованных собак различались своим размером и развитостью, сообщается в The Journal of Neuroscience. Например, у доберманов, которые часто работают в полиции, были увеличены области, отвечающие за обоняние, а у бойцовых пород — те участки, которые отвечают за агрессию или страх.

Позже биологи определили, что изменения постоянно соответствуют особенностями в поведении пород и собак с одинаковыми особенностями структуры мозга можно разделить на шесть групп, которые совпали с их поведением.

При этом ученые доказали, что в этом случае нет связи с генетикой, поскольку породы были не близки. Следовательно, главной причиной стала именно селекция.