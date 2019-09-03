В Челнах после капитального ремонта открылся 38-летний детский сад

В Набережных Челнах после капитального ремонта сегодня открылся детский сад №15 «Кубэлэк». Зданию уже 38 лет, и обновлено оно было впервые.

На капремонт из республиканского бюджета выделили почти 21 млн рублей, городские власти финансировали покупку мебели и оборудования на сумму 1,6 млн рублей. Строители приступили к работам в январе этого года.

С открытием детсада воспитанников, родителей и педагогов дошкольного учреждения поздравил мэр Челнов Наиль Магдеев. В церемонии открытия принял участие глава Комсомольского района Александр Кислов, сообщается на сайте города.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах вводятся в эксплуатацию четыре новых детских сада, еще два — уже практически готовы к открытию. Все детсады построены в рамках проекта «Демография». Благодаря запуску новых дошкольных учреждений создано 1 440 мест, из них 780 в яслях.

