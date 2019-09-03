Школа в Иннополисе переехала в новое трехэтажное здание

В Иннополисе открылось новое здание школы. Это современное трехэтажное здание общей площадью 7 168,2 кв. метра, рассчитанное на 462 ученика.

В новой школе есть оборудованные кабинеты, лаборатории и мастерские, актовые, хореографический залы.

Кроме того, в образовательном учреждении будут проводиться кружки: SCRATCH (ранние элементы программирования), гончарное ремесло, хореография, вокал, лего-конструирование, мобильная робототехника, передает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Ранее школа Иннополиса располагалась в одном из двух зданий детского сада. За три года работы количество учеников выросло с 25 до 288 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Госжилфонд планирует продавать квартиры в Иннополисе — в домах первой очереди, которые сдали в 2015 году.

