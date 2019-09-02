На праздничных линейках в Казани представили трех директоров престижных школ

Сегодня на праздничных линейках в трех казанских школах представили новых директоров.

Так, казанскую гимназию №7 возглавила Татьяна Кныш. Она сменила на посту Любовь Кочневу. Татьяна работала заместителем директора в лицее №9 имени А.С. Пушкина Зеленодольского района РТ, передает «Татар-информ».

Руководителем английской специальной школы №18 стала Рина Бадриева. Предыдущий директор, Надия Шевелева, покинула свой пост по собственному желанию.

Также новый директор появился и у еврейской школы №12 «Мишпахтейну». Ее возглавила Розалия Козловская. Предыдущая директриса, Ольга Трупп, также ушла из школы по собственному желанию, рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Казани в двух школах сменится руководство. Свои посты оставили директор гимназии №7 имени Героя России А.В. Козина Любовь Кочнева и директор школы №18 с углубленным изучением английского языка Надия Шевелева.

