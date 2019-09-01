В Госдуме прокомментировали заявление Польши о России и Второй мировой войне

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что та жесткая русофобская политика, которую сегодня проводит руководство Польши, не вписывается не в какие исторические каноны, реалии и традиции.



Так он прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о том, что позиция России не соответствует «исторической правде».

«И то, что пригласили на, как они пишут, «торжество», начало Второй мировой войны, для России и бывших стран СССР это не «торжество», это начало Второй мировой войны. Где погибли десятки миллионов жителей не только Советского Союза, но и многих стран. И это памятная дата, это память о погибших людях», — цитирует депутата Госдумы RT.

Он отметил, что, не приглашая Россию, «Польша искажает историческую действительность».