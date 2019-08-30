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Умер друг и соратник Шварцнеггера Франко Коломбо

21:06, 30.08.2019
Умер друг и соратник Шварцнеггера Франко Коломбо
Фото: www.instagram.com/schwarzenegger/

Франко Коломбо, известный как друг и соратник Шварцнеггера, а также как двукратный обладатель титула «Мистер Олимпия», умер сегодня в возрасте 78 лет.

О смерти Коломбо Шварцнеггер сообщил у себя в Instagram. Он отметил, что дружба с Франко длилась на протяжении последних 54 лет.

«Я всегда буду скучать по тебе. Но я также буду знать, что часть тебя живет в во мне, в Дебби, в Марие (Жена и дочь Франко Коломбо — ред.) и в миллионах людей, которых ты вдохновлял. Я присмотрю за Дебби и Марией, так что ты можешь отдохнуть спокойно».

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