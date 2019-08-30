В парке Горького начался детский праздник в честь Дня республики

Фото: Ксения Жаркова

В парке Горького начался детский праздник «Сокровища старого парка, посвященный Дню республики и города Казани.

Развлечения подготовили детские общественные организации Казани — для гостей сделали творческие «уголки», где можно сделать тюбетейку, герб Казани или надуть огромные мыльные пузыри.

На площадке Госавтоинспекции Казани можно попробовать фигурное вождение велосипеда. Кроме этого, в парке можно поиграть в шашки и шахматы, а также побывать в роли спортивного туриста и преодолеть веревочные испытания.

Ранее «Реальное время» публиковало подробную программу празднования. Для детей ожидается детская развлекательная программа от телеканала «Шаян ТВ».

