Путин наградил вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева орденом Почета.
Награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин присвоил министру сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марату Ахметову орден Александра Невского.ОбществоВласть Татарстан
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