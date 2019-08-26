Новости общества

20:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева орденом Почета

20:08, 26.08.2019
Путин наградил вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева орденом Почета
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева орденом Почета.

Награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин присвоил министру сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марату Ахметову орден Александра Невского.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров