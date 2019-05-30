Министру сельского хозяйства Татарстана Марату Ахметову присвоили орден Александра Невского
Министру сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марату Ахметову присвоили орден Александр Невского «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Всего награды были вручены более 30 людям. Так, мэр Казани Ильсур Метшин получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов — орден Почета.
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