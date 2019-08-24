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Владимир Дядюн: «Мне очень нравится нынешний «Рубин». Верю, что парни продолжат удивлять»

11:19, 24.08.2019
Владимир Дядюн: «Мне очень нравится нынешний «Рубин». Верю, что парни продолжат удивлять»
Фото: "Реальное время"

Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн дал свой прогноз на предстоящий матч казанского клуба против «Ростова».

«Будет 0:1. Мне очень нравится нынешний «Рубин». Никто в казанцев не верил, а они вытворяют крутые вещи. Верю, что и в этом туре парни продолжат удивлять», — сказал Дядюн.

Встреча между «Рубином» и «Ростовом» состоится в воскресенье, 25 августа, в Ростове-на-Дону. Начало матча в 19:00 по мск.

СпортФутболОбщество Татарстан
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