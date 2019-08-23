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Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и до +27°С

04:29, 23.08.2019
Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и до +27°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 23 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами дождь, возможна гроза. Утром также не исключается туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 22—27 градусов жары. В Казани метеорологи предсказывают от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +23°С до +25°С.

Общество Татарстан
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