Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и до +27°С

Сегодня, 23 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами дождь, возможна гроза. Утром также не исключается туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 22—27 градусов жары. В Казани метеорологи предсказывают от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +23°С до +25°С.