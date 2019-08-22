ПФО вошел в число федеральных округов с самой низкой инфляцией в июле

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) в июле 2019 г. составила 4,3%, сообщает Центробанк. Таким образом, округ занял в июле второе место среди федеральных округов России с наименьшей инфляцией (после Уральского ФО).

Почти половина товаров и услуг, учитываемых при расчете инфляции (45%), подорожала за год не более чем на 4%. При этом еще 10% составляющих потребительской корзины подешевели.

Инфляция в ПФО замедлилась на 0,1 п.п. главным образом за счет жилищно-коммунальных услуг. Тарифы на них были проиндексированы меньше, чем в июле прошлого года, и, по оценкам, не окажут повышательного давления на инфляцию. Инфляция продуктов питания и непродовольственных товаров осталась в июле на уровне июня.

Напомним, что Росстат вторую неделю подряд фиксирует снижение цен на товары.

