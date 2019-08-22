В Татарстане обещают грозу с туманом и усилением ветра

В ГУ МЧС России по Татарстану со ссылкой на Управление гидрометцентра республики сообщили об ухудшении погоды:

«На территории Республики Татарстан с 22 часов 22 августа до 18 часов 23 августа 2019 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются:



— ночью и днем гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—18 м/с (в Казани — ночью и утром);

— ночью и утром туман».

Между тем температура воздуха сохраняется высокая. Сегодня в республике минимальные температуры воздуха ночью +11..+16°, максимальные днем — +23..+28°.