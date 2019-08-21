Станислав Галиев: «Я бы с удовольствием хотел продолжить играть и в меньшинстве, и в большинстве»

Автор дубля в составе «Ак Барса» в матче против «Автомобилиста» Станислав Галиев подвел итоги встречи.

− Хорошая игра получилась. У них, я знаю, не играли лидеры-иностранцы, играли молодые ребята, которые оказывают давление — бежали, били нас. Нам было нелегко, и счет на табло после двух периодов говорит за себя — равная игра была, и где-то в концовке, может быть, нам хватило везения, мы сумели выиграть. Думаю, все молодцы сегодня, старались выполнять тактику на игру, старались быть более дисциплинированными, но все равно нам надо поправлять наши удаления, работать дальше и двигаться вперед.

− Какой гол сегодня был сложнее по исполнению?

− Честно, не знаю. Первый — бросок: попытался бросить побыстрее. Второй — она [шайба] отскочила, тоже попытался бросить. Надо пересмотреть [момент], там как-то быстро все случилось.

− Альберт [Яруллин] говорит, что в протоколе к голу Зарипова неправильно передача записана.

− (Смеется). Я Альберту отдал, он — Заре [Зарипову], так что исправьте. Вы его не злите, он парень вспыльчивый (улыбается).

− Когда забивали первый гол, ждали такого подарка от защитника «Автомобилиста»?

− На самом деле, там на повторе видно, что Вова Ткачев задел шайбу, она поменяла направление. Может быть, это и помогло мне. Я играл по позиции просто, как нам говорят. Так все случилось — она отскочила ко мне, я не стал сближаться — попытаться бросить, использовать свой бросок.

− Необычно видеть вас в меньшинстве. Как это?

− Я всегда хотел играть в меньшинстве, просто, может быть, меня не видели в таком амплуа. А сейчас начали пробовать, начали заниматься, учить меня. Я бы с удовольствием хотел продолжить играть и в меньшинстве, и в большинстве, но все зависит от меня, от моей работы, как я буду выполнять [задание].

− Сами просились?

− Нет, я не просил. Тренеры дали попробовать, и пошло. Может, хорошо получается — дай бог, так будет дальше, — приводит слова Галиева пресс-служба «Ак Барса».