В Челнах на работы по уходу за зелеными насаждениями и для нужд исполкома потратят 18,3 млн рублей

В Набережных Челнах объявили тендер на работы по уходу за зелеными насаждениями, а также по содержанию мест общего пользования и объектов благоустройства для нужд исполкома города. На эти цели потратят 18,3 млн рублей.



Информация об аукционе была размещена 19 августа. Итоги подведут 27 августа. Работы должны быть выполнены до 31 декабря с момента заключения контракта.

Работы включат в себя уход за газонами, кустарниками, цветниками и деревьями, а также уход за твердыми покрытиями тротуаров, площадок, дорог, родников, территории вокруг фонтанов. Кроме того, подрядчик должен будет выполнить работы по уходу за территорией около исполкома в зимний период.