В Уфе запустили предвыборный конкурс с iPhone XS и Apple Watch

Общественная палата Уфы и Молодежная общественная палата города объявили о старте фотоконкурса «Выбирай, Уфа!», в котором можно выиграть один из пяти призов, включая смартфон iPhone XS, планшет iPad и смарт-часы Apple Watch.

По одному из условий конкурса нужно сделать фотографию со своим изображением в процессе голосования на избирательном участке 8 сентября и опубликовать ее в своем профиле в соцсетях.

Итоги фотоконкурса подведут 10 сентября, сообщила администрация Уфы в Instagram.

Напомним, 8 сентября состоятся выборы главы Башкирии, дополнительные выборы депутатов Госсобрания и выборы в органы местного самоуправления. Представители ЦИК региона ранее рассказали, какие предстоят изменения в проведении выборов 8 сентября.