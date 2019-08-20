Капитан «Салавата Юлаева» Панин предложил конкурс для сбора средств на строительство хосписа в Уфе

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин предложил подписчикам своего «Инстаграм» конкурс для сбора пожертвований на строительство хосписа в Уфе.

«Я уверен, что среди моих подписчиков есть много неравнодушных людей. В Уфе при поддержке главы республики планируется строительство хосписа. Я думаю, это благое дело, и все мы вместе можем этому немного помочь. Помимо наших личных вкладов, мы решили разыграть эти крутые кроссы (из лимитированной версии). К ним приложил свою руку каждый из хоккеистов «Салавата Юлаева».

Условия простые: сумма для участия от 200 руб., больше только ваше желание. Дальше оставить коммент под фото перевел/перевела. Итоги подведу через 11 дней (30 августа), победителя выберу случайным образом. Победитель должен предоставить скрин или чек о переводе. Важно сделать перевод по реквизитам в благотворительный фонд «Иман», — написал хоккеист.