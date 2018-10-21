В Башкирии экскаваторщик нашел бивень мамонта при укладке водопровода

В Башкирии при укладке водопровода в селе Большеустьикинское Мечетлинского района обнаружены останки мамонта. Машинист-экскаваторщик ООО «Тепловик» Салават Фатихов заметил часть бивня древнего ископаемого в траншее глубиной около 3 метров.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, для проведения дальнейших раскопок на месте были приглашены археологи республиканского Управления по государственной охране объектов культурного наследия. Часть бивня мамонта была изъята для дальнейшего его изучения.

Бивни или же части костей мамонтов обнаруживаются в Мечетлинском районе не впервые. Так, в 2015 году в деревне Абудуллино были найдены зубы, а в 2017 году в деревне Старомещерово — кости. В настоящее время они хранятся в районном историко-краеведческом музее.