В Башкирии экс-сотрудника Госкомитета по торговле осудят по обвинению во взяточничестве

В Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего бывшего главного специалиста-эксперта отдела контрольных мероприятий Государственного комитета Башкортостана по торговле и защите прав потребителей в получении взятки в значительном размере.

Как установлено следствием, в декабре 2017 года обвиняемый в ходе проведения контрольных мероприятий в одной из торговых точек в городе Дюртюли выявил нарушения при учете алкоголя. После этого чиновник потребовал от учредителя торговой точки взятку в размере 30 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать его к ответственности.

Учредитель организации согласился дать взятку, понимая, что возможное закрытие точек в канун Нового года может ударить по бизнесу. Впоследствии он обратился в правоохранительные органы с заявлением.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, передает пресс-служба башкирского Следкома. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в августе в Башкирии передали в суд дело бывшего главы района и главного архитектора этого района о многомиллионных аферах.

