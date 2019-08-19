В Челнах выставили на продажу недвижимость «ФОНа» на 20,8 млн рублей

Нежилые помещения обанкротившегося ЗАО «ФОН» в Набережных Челнах на общую сумму более 20,8 млн рублей выставлены на торги. Речь идет о пяти помещениях различной площади на улице Виктора Полякова.

Имущество является предметом залога конкурсных кредиторов. Торги пройдут 26 сентября, следует из сообщения конкурсного управляющего.

Кроме того, ЗАО «ФОН» сегодня выставил на продажу земельный участок в Буинске, который оценивается в 14 млн рублей.

Напомним, в августе конкурсный управляющий «ФОН-Ривьеры» выставил на торги два нежилых здания за 34,7 млн рублей.

