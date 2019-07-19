Таможенники Татарстана нашли в почте два японских меча

Фото: пресс-служба татарстанской таможни

Татарстанская таможня сообщила об обнаружении необычной посылки на Казанском посту. В отправлении из Китая были найдены японские мечи.

Клинки были направлены на экспертизу, которая подтвердила их принадлежность к холодному оружию. Специалисты выяснили, что в посылке направлялись японские мечи тати.

«Мечи не имеют гарды (цуба), что характерно для оформления мечей в стиле айкути, который был популярен в Японии периодов Момояма и Эдо», — говорится в сообщении таможни.

Ранее сообщалось, что татарстанские таможенники нашли шесть посылок с поддельными «Виагрой» и «Сиалисом» на 2,3 млн рублей.



