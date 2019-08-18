Эксперты рассказали о плюсах нового закона об электронной подписи

На этой неделе в России вступил в силу закон, защищающий граждан от мошенничества с недвижимостью при помощи электронной цифровой подписи. Теперь, если гражданин планирует операцию с ЭП, ему необходимо подать заявление об этом в Росреестр, в бумажной форме и с личной подписью.

По словам замруководителя Управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной, в России встречались случаи, когда злоумышленники продавали чужие квартиры, воспользовавшись электронной подписью владельца. Это и стало причиной появления нового закона.

— На мой взгляд, это полностью перекроет возможность мошенничества с поддельными электронными подписями. Данные поправки и были вызваны увеличивающимся количеством мошенничеств по продаже недвижимости с поддельными ЭП. Получается, теперь продавцу не избежать похода в Росреестр, применять ЭП необязательно, — уверена директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Вместе с тем, по данным Росреестра именно в Татарстане подобных случаем мошенничества с электронной подписью не встречалось. Подробнее — в материале «Реального времени».

