В первой половине августа 12 марок поменяли цены на автомобили

С 1 по 15 августа цены на автомобили в России поменяли 12 производителей. Об этом сообщили эксперты сайта «Цена Авто».

Так, до 30 тыс. рублей подорожали автомобили марок Lada, Datsun, Kia и Renault. Повысили цены и премиальные бренды — Cadillac и Mini. Больше всего подорожал автомобиль Mercedes-Benz AMG GT (на более чем 1 млн рублей).

В то же время снизили свои цены Chery и Nissan, передает «Автостат».

Ранее «Реальное время» составило подборку объявлений о продаже необычных автомобилей дороже 5 млн рублей в различных городах Приволжского федерального округа.