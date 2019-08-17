В Башкирии пациент больницы пойдет под суд за ложное сообщение о минировании

Неоднократно судимый 37-летний мужчина из Башкирии пойдет под суд за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Как удалось выяснить следственному отделу МВД России по Белебеевскому району, житель Башкирии находился на лечении в наркологическом отделении районной больницы, позвонил со своего сотового телефона на номер "112" и сообщил, что здание данного медицинского учреждения заминировано его другом.

На место выехали полицейские и сотрудники других экстренных служб. В ходе обследования здания опасных предметов и веществ обнаружено не было. Мужчину вскоре задержали.

В ходе следствия подозреваемый рассказал, причиной, по которой он решился на столь необдуманный поступок, стало желание покинуть стены медучреждения, затерявшись в толпе эвакуированных пациентов.