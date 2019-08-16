В Госдуме задумались о дополнительном выходном для россиян, бросающих курить

Депутаты Госдумы намерены обсудить осенью вопрос поощрения россиян, отказавшихся от курения. Ранее уже планировалось ввести льготы для тех, кто сделал выбор в пользу здорового образа жизни. Об этом заявил председатель Комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

«Мы неоднократно говорили о том, что для тех наших граждан, кто борется с курением и полностью от него отказывается, надо давать дополнительные выходные дни, дополнительные дни к отпуску», — заявил Свинцов.

Он также отметил, что можно стимулировать россиян налоговыми механизмами, например, на год или на два уменьшать подоходный налог.

По словам депутата, сотрудник, который выходит покурить, может потерять до полутора часов рабочего времени. «Надо стимулировать тех, кто бросает курить. Чтобы то время, которое они тратят на порчу здоровья, наоборот, шло на его восстановление — дополнительный выходной или какой-то налоговый вычет», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

Напомним, россияне назвали курение, экологию и плохое питание основными причинами заболеваемости раком легкого. Такие данные представил ВЦИОМ в своем докладе.

